Xbox Series X : les jeux de Microsoft seront bien dévoilés le 23 juillet

Après les rumeurs, l’officialisation : le Xbox Games Showcase, soit la prochaine conférence Xbox Series X consacrée aux premiers jeux first party de la console, se tiendra bien le 23 juillet à partir de 18h heure de Paris. Près d’un mois 1/2 après l’excellente conférence PS5, Xbox dévoilera enfin les premiers jeux Series X développés par les « Microsoft Studios ». On attend du Halo Infinite, du Hellblade II, de l’Everwild (Rare), peut-être du Fable ou du Perfect Dark, une pincée des prochains titres de Double Fine, Obsidian ou The Initiative, du gameplay surtout, et pourquoi pas, la présentation de la Xbox Lockhart lors d’un « one more thing » qui pourrait s’avérer mémorable. Une chose est sûre, Microsoft devra rehausser le niveau par rapport à la dernière conf (franchement soporifique) consacrée aux titres des éditeurs tiers. Sur un plan strictement personnel, je ne serais pas contre la confirmation d’une version Series X de Flight Simulator…