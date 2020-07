Des serveurs WoW à basse population vont être fusionnés

Malgré une popularité toujours très haute de World of Warcraft, véritable titan du monde des MMORPG depuis sa sortie, certains de ses serveurs restent bien peu peuplés, et ne proposent donc pas une expérience sociale satisfaisante pour les équipes de développement. C’est pourquoi Blizzard vient d’annoncer qu’à partir de cet été, les serveurs les plus dépeuplés vont être fusionnés avec d’autres plus populaires. Ce n’est pas exactement la première fois que le titre procède à ce genre de changements, mais l’idée restera agréable pour les joueurs coincés sur des serveurs morts, qui n’avaient jusque là pour seule solution que le transfert de serveur bien onéreux.

L’annonce a été faite directement sur les serveurs, où il a également été affirmé que certaines fonctionnalités inter-mondes, comme le groupage et les donjons avec des joueurs d’autres serveurs, n’étaient pas une solution efficace pour lutter contre la sous-population de certains mondes. De quoi préparer le jeu autant que possible pour garder une population confortable, la prochaine extension Shadowlands étant prévue plus tard cette année. N’hésitez donc pas à vous rendre sur les forums si votre monde est morne et triste, afin de vérifier s’il figure sur la liste.