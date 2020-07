La production des séries Le Seigneur des Anneaux et Cowboy Bebop peut reprendre en Nouvelle-Zélande

Voilà qui devrait soulager à la fois les équipes d’Amazon Prime et de Netflix : leurs séries respectives sur Le Seigneur des Anneaux et Cowboy Bebop viennent de recevoir l’autorisation d’entrer sur le territoire néo-zélandais pour lancer ou relancer la production, avec cinq autres projets. Le Ministère du Business, de l’Innovation et de l’Emploi viendrait en effet d’autoriser les équipes internationales de sept projets à venir dans le pays malgré l’épidémie qui est loin d’être finie, ce qui représente 206 travailleurs, et 35 de leurs proches qui pourront arriver dans les six mois à venir.

Il faut admettre que le pays, dont la gestion du COVID-19 exemplaire est saluée dans le reste du monde, a apparemment bien compris les enjeux de la crise : 1500 cas confirmés pour 22 morts au total, qui permettent certainement au gouvernement de relancer la machine plus vite que dans bien d’autres nations. De plus, on promet grâce à l’arrivée de ces production la création de 3000 postes, mais aussi près de 400 millions de dollars qui iront directement pour l’économie du pays. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée en ce qui concerne les deux séries, mais la reprise du travail reste une excellente nouvelle pour l’industrie comme pour les fans.