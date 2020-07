Kelloggs sort Creeper Crunch, ses céréales Minecraft, aux Etats-Unis

Après la dernière mise à jour massive de Minecraft ajoutant énormément de contenu au Nether, mais aussi la sortie du diablo-like de la licence Minecraft : Dungeons, la franchise vieille d’une dizaine d’années est plus populaire que jamais, et a encore de beaux jours devant elle. Mais malgré le nombre inimaginable de produits dérivés déjà disponibles, il en est un que l’on n’attendait pas forcément : Kelloggs vient en effet d’annoncer ses Creeper Crunch, des céréales à la cannelle accompagnées de quelques petits cubes verts en marshmallow supposés représenter les fameux et explosifs monstres du jeu.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le communiqué de presse accompagnant cette sortie vend bien le produit : « Avec une audience globale de plus de 16 millions de joueurs par mois, Minecraft apporte l’esprit créatif et aventureux de son jeu très populaire sur une autre plateforme – les céréales ! Nous vous présentons les Minecraft Creeper Crunch Cereal de Kelloggs ; des céréales délicieuses, aromatisées à la cannelle, accompagnées de marshmallows vert « Creeper Bit » qui apportent le monde vibrant de Minecraft dans votre bol et votre palais. » Malheureusement pour nous autres européens, ce petit-déjeuner sortira en août et sera réservé aux Etats-Unis.