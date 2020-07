Accusations d’abus sexuel : l’EVO Online est annulé

Après bien des péripéties et de l’incertitude, on pensait que l’Evo avait enfin réussi à trouver une solution pour se maintenir cette année. Annulé une première fois en présentiel à cause des risques du COVID-19, les organisateurs avaient opté pour une solution en ligne, plus sûre, mais aussi plus interactive pour les fans comme pour les professionnels, qui serait comme chaque année l’occasion de sortir son pad et d’aller joyeusement combattre dans le jeu de son choix. Mais d’autres événements bien graves viennent à nouveau de contrecarrer ces plans : Joey Cuellar a été accusé de « conduite inappropriée envers des adolescents » dans les années 90 et 2000.

C’est Mikey « Crackpr0n » Pham, un joueur de jeux de baston, qui a partagé hier son histoire glauque à souhait avec Cuellar, qui n’est malheureusement pas la première du genre. Ce dernier s’est d’ailleurs excusé officiellement sur Twitter, affirmant qu’il n’était « pas fier » de ses actes passés. Ce qui n’a pas empêché beaucoup d’acteurs majeurs de l’industrie, comme Bandai Namco, Capcom et Netherrealm de se retirer de l’événement, de même que bien des joueurs et commentateurs. Quant à ceux qui auraient d’ores et déjà acheté leur passe en ligne, ils seront remboursés, et les organisateurs ont déclaré qu’un don à la hauteur des bénéfices de l’événement serait fait à Project Hope.