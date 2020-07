Ubisoft repousse la sortie de The Settlers

L’été dernier, lorsque The Settlers, nouvel opus de la célèbre franchise avait été révélé, l’accueil des joueurs comme des critiques était clairement enthousiaste. Mais le simulateur stratégique où l’on crée et fait évoluer sa propre civilisation ne sortira pas de sitôt. Blue Byte, son développeur, vient en effet d’annoncer sur son blog que la sortie du titre serait repoussée, et qu’on ne verrait pas le jeu jusqu’à nouvel ordre : » Même si nous sommes sur la bonne voie pour proposer un grand jeu, nous voulons réellement livrer une expérience de jeu exceptionnelle. Puisque la qualité est notre priorité principale, nous voulons prendre le temps nécessaire afin de bien faire les choses. C’est pourquoi nous avons pris la décision difficile de repousser la sortie du jeu jusqu’à nouvel ordre. »

On ne peut pas vraiment dire que l’histoire du développement soit facile : en 2019 déjà, The Settlers devait faire son arrivée, avant d’être décalé à 2020. Nous n’avons même plus de date, aussi impossible de dire à quel point le travail est avancé sur le titre. Si l’on en croit l’Epic Games Store, cependant, le titre sortira en 2021.