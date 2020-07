Summer Game Fest : de nombreux jeux Xbox One encore en développement seront proposés en démo !

Décidément, l’orientation « pro gamer » de Microsoft se confirme semaines après semaines. Dans le cadre du Summer Game Fest, un festival en ligne consacré aux jeux vidéo, Microsoft va permettre aux joueurs Xbox One de jouer de chez eux à des dizaines de titres encore en développement ! Dès le 21 juillet (jour d’ « ouverture » du Summer Game Fest), la page d’accueil de la Xbox One proposera une nouvelle rubrique donnant accès à des démos téléchargeables. Entre 75 et 100 démos seront ainsi jouables à domicile, dont celles des titres indés Cris Tales, Destroy All Humans, Haven, Hellpoint, Raji: An Ancient Epic, Skatebird, The Vale: Shadow of the Crown et Welcome to Elk. Il n’y aura pas que du AAA donc (et c’est tant mieux à vrai dire), mais Cris Tale ou le superbe Haven du studio français The Game Bakers justifient déjà à eux seuls la hype. A noter cependant que les démos ne seront jouables que durant un temps limité (quelques jours à priori).

La démo du très romantique Haven pourra être jouée de chez soi à partir du 21 juillet