Dreams : l’outil de création sera compatible PSVR le 22 juillet prochain

Formidable outil de création de contenu divers (jeux, clips, courts-métrages, exposition artistique), Dreams est un incontournable de la PS4 si tant est que l’on se sent l’âme créatrice. Objet de tous les fantasmes, la compatibilité PSVR a longtemps été repoussée, mais cette fois est la bonne. Dès le 22 juillet prochain, la mise à jour gratuite « Dans la Boîte » permettra de créer du contenu pour le PSVR mais aussi avec le PSVR, ce qui se traduira sans doute rapidement par une énorme quantité de contenus VR (de qualité certes variable, mais l’intérêt est ailleurs). Le trailer confirme par ailleurs que la partie VR devrait disposer des mêmes fonctions de création et de partage que l’outil de base. En revanche, les nombreuses créations déjà disponibles ne seront sans doute pas directement jouables en VR (mais on pourrait avoir une bonne surprise, qui sait ?).