Spotify : les paroles façon karaoké débarquent dans 26 pays

Les paroles en temps réel, façon karaoké, font leurs débuts dans 26 pays sur Spotify. La plateforme avait commencé ses tests l’année dernière et se met ainsi au niveau de son concurrent Apple Music.

Les paroles sont proposées grâce à un partenariat entre Spotify et Musixmatch. Les deux ont déjà travaillé ensemble dans le passé, avant de se séparer en 2016. Spotify a ensuite travaillé avec Genius pour la fonction « Behind the lyrics ». Voilà que Spotify et Musixmatch sont une nouvelle fois main dans la main.

Les 26 pays concernés par les paroles en temps réel sont : Argentine, Brésil, Colombie, Chili, Mexique, Pérou, Bolivie, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, Guatemala, Honduras, Inde, Nicaragua, Panama, Paraguay, El Salvador, Uruguay, Vietnam, Philippines, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Singapour et Hong Kong. Comme nous pouvons le voir, c’est très focalisé sur l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine pour l’instant.

Les paroles sont très simples à trouver : il suffit de lancer une musique et toucher la section « Paroles » en bas du lecteur audio.

Spotify ne dit pas encore quand la fonctionnalité sera disponible partout dans le monde. Selon TechCrunch, le problème vient de problèmes avec certaines paroles et, surtout, des accords nécessaires pour être en mesure d’utiliser les paroles.