Samsung dévoile son premier SSD 8To à destination des PC « mainstream »

Le SSD 8To de Samsung avait déjà « fuité » au début du mois de juin, mais cette fois, le géant sud-coréen a confirmé tout à fait officiellement que la nouvelle gamme d’unités de stockage 870 QVO disposera de 1To à 8to de capacité ! Avec des vitesses de lecture et d’écriture de respectivement 560Mo/s et 530Mo/s (soit 13% de mieux en lecture random que le 860 QVO) , cette nouvelle génération de SSD sous interface SATA promet d’allier les performances à d’énormes capacités de stockage. La « durabilité » du périphérique impressionne presqu’autant que ses caractéristique de base : le 870 QVO 1 To peut enregistrer jusqu’à 2880 To de données avant de montrer quelques signes de faiblesse (soit 360 réécritures complète du SSD).

Samsung proposera quatre modèles à la vente, d’une capacité respective de 1To, 2To, 4To et 8To. Les prix s’échelonnent de 130 dollars pour le SSD 1To, 250 dollars pour le 2To, 500 dollars pour le 4To tandis que le modèle 8To, disponible seulement au mois d’août, n’a pas encore de tarif (Samsung réfléchit visiblement au montant le plus « approprié »). Une fois n’est pas coutume, Samsung n’est pas le premier à avoir dégainé sur le segment du SSD 8To: la firme Sabrent a déjà présenté il y a quelques semaine un SSD 8To en PCIe (soit des vitesses de transfert de données encore plus rapides). Le tarif de ce modèle est de 1500 dollars.