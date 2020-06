Aux Etats-Unis, Amazon Prime Video permet désormais de regarder un contenu en groupe distant

Amazon Prime Vidéo se met à son tour au visionnage en groupe, à l’instar d’Hulu, de Netflix ou de Facebook. L’extension Watch Party permet ainsi de réunir jusqu’à 100 personnes (distantes) autour d’un même contenu (film ou série), un peu comme si l’on se retrouvait dans une salle de ciné virtuelle. Les spectateurs peuvent communiquer entre eux via un système de chat intégré à l’interface (mais il n’est pas certain que tout le monde apprécie les commentaires de groupes en plein visionnage), ce qui semble indiquer que la fonction vise avant tout les générations Y ou Z biberonnées aux outils de « participation » collectif (chat YouTube, Twitch, etc.). Des centaines de contenus sont déjà compatibles avec Watch Party… aux Etats-Unis seulement. Ce nouveau service est proposé pour certains programmes de la plateforme Prime Video, et ne concerne donc pas les film et séries disponibles directement à la vente. A quand la simulation haptique du coup pied dans le fauteuil du spectateur sans-gêne ?