Netflix dévoile une mini-featurette sur sa série inspirée du jeu vidéo Cuphead

Petit bijou de Boss Rush créé par les frères Chad et Jared Moldenhauer, les petites tasses énervées de Cuphead seront aussi les héroïnes d’une série d’animation produite par Netflix. Une mini-featurette de quelques dizaines de secondes lève un peu le voile sur les coulisses de la réalisation. Tru Tarentino (la voix de Cuphead) fait le pitre tandis que Frank Todaro se charge de doubler l’inquiétant Starscream. On peut voir aussi quelques courtes séquences de la série elle-même, qui sera bel et bien, à l’instar du jeu, un véritable hommage aux dessins animés Fleischer et aux Merry Melodies des années 30 et 40. La série complète sera composée de 11 épisodes de 10 minutes chacun. Le premier trailer devrait être diffusé lors du Festival International du film d’animation d’Annecy. Cuphead, le jeu, est à télécharger sans délai sur Nintendo Switch et Xbox One.

Take an inside peek at the intricate, nostalgic design of The Cuphead Show! pic.twitter.com/EF0kpAi973 — NX (@NXOnNetflix) June 26, 2020