Qualcomm Snapdragon 875 : gravure 5 nm, recharge ultra-rapide 100 W… mais un tarif plus élevé ?

Qualcomm pourrait faire facturer très cher son prochain Qualcomm Snapdragon 875, son processeur le plus haut de gamme. Si l’on en croit les infos glanées par Digital Chat Station, le Snapdragon 875 devrait apporter de grosses évolutions par rapport à son prédécesseur, comme une finesse de gravure de 5 nm (pour un meilleur ratio puissance/autonomie, la prise en charge de la recharge ultra-rapide 100 W (!) et aussi la gestion des ondes millimétriques 5G (débit accru). Ces évolutions technologiques pourraient pousser Qualcomm à augmenter la facture de ce SoC de 66% pour les fabricants Android (hormis bien sûr Huawei qui utilise ses propres puces Kirin et certains modèles de Samsung sous Exynos).

Ainsi, les smartphones haut de gamme Android pourraient subit une seconde hausse de tarif après la vague haussière qui avait suivi l’arrivée des modèles 5G. Le package Snapdragon 875+ modem 5G pourrait être facturé 250 dollars au fabricant, soit 100 dollars de plus que le package 865 + modem X55 (5G). 100 dollars de plus sur des modèles déjà facturés assez chers, voilà qui ne va pas améliorer l’état du marché HDG sous Android. Le surcroit de puissance et la recharge ultra-rapide suffiront-ils à justifier une nouvelle hausse des prix ?