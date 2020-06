Forza interdit désormais les drapeaux confédérés

Depuis la mort de George Floyd, et les très nombreuses manifestations et événements qui en ont découlé, beaucoup d’entreprises dans divers domaines et marchés ont réagi, que ce soit en faisant la déclaration traditionnelle pour gagner des points PR gratuitement, mais aussi en changeant leurs règles en ce qui concerne le racisme ou les symboles qui y sont associés. C’est notamment le cas des courses de NASCAR, où les drapeaux confédérés encore malheureusement bien trop chers à certains pans de la population américaine ont enfin été interdits.

Suivant cette décision, Turn 10, le développeur derrière Forza, a pris la même décision, appliquant une politique de tolérance zéro vis-à-vis du drapeau dans ses jeux. « Notre but est de créer une expérience sûre, sécurisée, inclusive, et agréable pour tous les joueurs, » peut-on ainsi lire sur le compte Twitter de l’équipe. » A partir de maintenant, l’utilisation du drapeau Confédéré sur n’importe quelle voiture et dans n’importe quelle circonstance sera catégorisé en tant que « iconographie néfaste » selon nos règles, et aura pour conséquence un bannissement. » Voilà qui devrait limiter l’intrusion de cette iconographie raciste dans la série de jeux de courses.