Tencent prépare sa propre plateforme de streaming

Avec la fin de la bien courte existence de Mixer, concurrent principal jusqu’à son absorption récente par Facebook, Twitch reste encore et toujours le maître incontesté en ce qui concerne la diffusion de contenu en direct. Mais Tencent semble s’intéresser de très près à ce marché, et s’apprêterait à se lancer à son tour dans la course : d’après un rapport de Bloomberg, la firme aurait lancé des tests aux Etats-Unis depuis mars dans la plus grande discrétion pour une nouvelle plateforme de streaming orientée mobile. Elle aurait de plus réussi à sécuriser un programme de partenariat à 30 millions de dollars qui devrait commencer le mois prochain.

Trovo, le partenaire en question, n’en est encore qu’à ses débuts, à un stage avancé de sa beta : Call of Duty Mobile est le titre le plus populaire de la plateforme, et revendique seulement 2.600 followers. D’où le projet collaboratif Trovo 500, qui compte augmenter considérablement ces chiffres en offrant à 500 streamers de différentes catégories des prix afin de motiver le plus de créateurs de contenu possibles à rejoindre la plateforme. Le site est clairement calqué sur le modèle mis au point par Twitch, aussi les ambitions de Tencent et de son nouveau partenaire ne sont pas subtiles. Mais un nouvel acteur sur ce marché ne sera pas une mauvaise chose, Twitch montrant depuis quelques temps déjà que ses limites semblent atteintes dans bien des domaines.