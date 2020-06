Microsoft va définitivement fermer la plupart de ses boutiques dans le monde

Alors que l’on commençait à s’étonner de n’avoir aucune nouvelle concernant les boutiques Microsoft fermées depuis le début de confinement pendant que la concurrence se relance lentement mais sûrement, la firme vient de faire une annonce expliquant cette décision : mis à part quatre magasins qui resteront ouverts et seront « ré-imaginés », l’intégralité des boutiques du géant de la tech va fermer ses portes définitivement. Les quatre lieux en question seront ceux de Londres, Sydney, New York City, et sur le campus de Redmond. L’entreprise a affirmé sa volonté de se concentrer sur la vente en ligne, déclarant que Microsoft.com et les stores Xbox et Windows ont atteint « 1.2 milliard de clients sur 190 marchés. »

On ne sait pas encore à quel point les licenciements seront de rigueur, sachant que le géant de la tech a avancé que sa « volonté de développer des carrière des divers talents est plus forte que jamais. » Quoi qu’il en soit, c’est une page qui se tourne pour Microsoft et ses boutiques en physique : lancés en 2009, les Microsoft Stores avaient pour ambition de concurrencer les magasins Apple, et le design s’en est ressenti : il s’agit encore et toujours de mettre en avant et de présenter les produits de la firme aux clients, soit en ce moment principalement des tablettes Surface et des Xbox, tout en organisant des événements et ateliers pour offrir une expérience privilégiée aux clients.