Toujours pas de réouverture en vue pour les Microsoft Stores

Alors que d’autres entreprises comme Apple ont annoncé le lancement des procédures de réouverture, comme par exemple « le cube » sur la Fifth Avenue avec un système de click and collect et des services sur rendez-vous uniquement, Microsoft a décidé d’être plus prudent encore dans son approche. Le COVID-19 a en effet été particulièrement virulent aux Etats-Unis, où une deuxième vague pourrait s’avérer dévastatrice. D’après un email envoyé à The Verge, la firme a en effet déclaré que ses boutiques resteraient fermées jusqu’à nouvel ordre.

« Notre approche pour la réouverture des Microsoft Stores est mesurée et prudente, guidée par des études de données globales, en restant à l’écoute des experts en santé et en sécurité, ainsi qu’en suivant les restrictions gouvernementales locales » a ainsi déclaré le porte-parole. Plus d’une centaine de magasins basés aux Etats-Unis, mais aussi notamment au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, vont ainsi rester fermés encore un moment. Même si cette chaîne de boutiques n’est pas aussi importante pour la firme que peuvent l’être les Apple Stores pour le principal concurrent, elle reste un moyen privilégié de promouvoir les produits Microsoft, aussi ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère.