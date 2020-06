L’année dernière, alors que LG sortait sa toute première paire d’écouteurs sans fil, le fabricant a réussi à démarquer son produit grâce à un ajout bien particulier : le boîtier de rangement et de chargement des écouteurs contenait un système de destruction des germes grâce à une lumière UV. Et s’il s’agissait à l’époque d’une fonctionnalité perçue comme un gadget, l’argument pourrait de nos jours devenir bien plus important pour les consommateurs. Aussi, le constructeur a décidé de se lancer à nouveau, en proposant cette fois deux modèles revus, le HBS-FN6 et le HBS-FN4.

La différence majeure, en dehors du prix, concerne le package : pour 150£, on aura droit au chargeur anti-germes, tandis que 100£ ne permettront d’acquérir que les écouteurs et un chargeur standard. De plus, LG a mis au point un nouveau type de design pour son canal, qui serait d’après l’entreprise bien plus confortable à porter, et qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui des AirPods. En ce qui concerne la batterie, on se trouve sur un niveau équivalent au modèle précédent : une charge complète permet à la paire d’offrir six heures d’écoute en moyenne, les chargeurs pouvant en effectuer jusqu’à trois. Ces nouveautés arriveront le mois prochain aux Etats-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni, seul pays pour lequel le prix a été révélé.