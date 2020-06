Android TV a le droit à Android 11 avec une Developer Preview

Après les smartphones, c’est au tour d’Android TV de passer à Android 11. Google a distribué une première Developer Preview, disponible dès maintenant au téléchargement.

Quelles sont les nouveautés ? Difficile de le dire pour l’instant parce que Google lui-même n’est pas très bavard sur le sujet. La nouvelle version majeure comprend « de nombreuses fonctionnalités en matière de respect de la vie privée, de performances, d’accessibilité et de connectivité », dit Google sans entrer dans les détails. Le groupe promet toutefois de partager davantage de ressources sur Android 11 pour Android TV le 10 août prochain.

La Developer Preview d’Android 11 pour Android TV est limitée à un appareil pour l’instant : l’ADT-3. Il s’agit d’une box Android TV avec support de la 4K et du HDR qui a été annoncée par Google en décembre dernier. Elle est destinée aux développeurs uniquement. Ces derniers doivent télécharger et installer manuellement la mise à jour (elle est disponible à cette adresse). Toute personne qui installe la Developer Preview d’Android 11 sur Android TV ne pourra pas revenir sur Android 10. De plus, l’installation de la Developer Preview efface toutes les données existantes.

Google espère que les développeurs font faire les tests dès maintenant pour que les utilisateurs aient des applications pleinement fonctionnelles une fois qu’Android 11 sera disponible en version stable.