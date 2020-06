YouTube compte désormais 100 millions d’utilisateurs mensuels sur TV aux USA

On dirait bien que YouTube voit sa popularité croître de jour en jour sur les écrans de télévision. En effet, la firme a déclaré avoir repéré « un changement drastique dans les modèles de visionnage », avec plus de 100 millions d’utilisateurs américains connectés chaque mois à YouTube ou YouTube TV sur leurs téléviseurs. Le temps accordé à la plateforme vidéo a également augmenté de façon considérable : on y passe 80% de plus devant les vidéos par rapport à l’année dernière, tandis que tout ce qui relève du contenu en direct et du streaming a fait un bond de 250% par rapport à mars 2019.

Tous ces chiffres ont été communiqués lors de la présentation NewFronts, un événement spécial conçu pour les publicitaires du numérique. Aussi, l’entreprise en a profité pour annoncer de nouveaux programmes originaux, notamment « Ultimate Home Championship, » une compétition virtuelle où athlètes et YouTubeurs s’affronteront de chez eux lors de jeux comme le « basket panier à linge. » Stephen Curry présentera ce nouveau show, qui aura pour but de lever des fonds afin de soutenir la lutte contre le COVID-19 menaçant encore le monde.