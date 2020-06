Riot propose des skins LoL afin de lever des fonds contre le COVID-19

L’épidémie de COVID-19 n’est clairement pas finie : alors que de nombreux pays sont encore lourdement touchés par le virus, d’autres qui commencent à entrevoir une fin à ce triste événement doivent cependant faire face à ses conséquences. C’est pourquoi de nombreuses entreprises de diverses industries continuent les efforts. C’est notamment le cas de Riot Games, qui après avoir tenu un stream de charité de 48h sur League of Legends et fait don de 4.5 millions de dollars à différentes associations, a lancé une nouvelle opération afin de lever des fonds dédiés à ceux qui en ont le plus besoin.

En effet, la gamme de skins dans le thème médical pour Kennen, Akali et Shen ainsi que leurs chromas, des icônes d’invocateurs et des bordures exclusives sont désormais en vente sur le store, à l’unité ou en bundle, et tous les revenus issus des ventes de ces produits seront directement reversés à des associations caritatives liées au coronavirus, soutenant par exemple le travail du personnel médical en première ligne. Les chromas, emotes et icônes seront disponible dans la boutique jusqu’au 23 juillet, après quoi ils en seront retirés, et pourraient revenir plus tard dans le Gemstone shop.