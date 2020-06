La NASA veut vos idées pour ses prochaines toilettes lunaires

La NASA se prépare alors que son programme Artemis se rapproche de plus en plus. Ce dernier enverra à nouveau des astronautes américains sur la Lune, afin de préparer les bases de ce qui deviendra l’occupation permanente de l’astre par l’homme. Et comme on en a l’habitude, l’agence a à nouveau recours au crowdsourcing pour un projet bien précis, et serait très intéressée par vos idées entourant les toilettes lunaires. Plus précisément, la compétition mise en place recherche « des concepts innovants pour des toilettes entièrement fonctionnelle à faible masse, qui peuvent être utilisées à la fois dans l’espace et sur la Lune. »

N’importe qui dans la « communauté globale des innovateurs » pourra ainsi participer pendant les huit semaines que durera cette campagne, et le grand gagnant pourra repartir avec un prix atteignant les 35.000 dollars. Ce n’est pas la première fois que la NASA en partenariat avec HeroX se lance dans un appel à projets du genre : en 2016 déjà, le défi Space Poop avait permis à l’agence d’obtenir une attention inégalée, et trois gagnants étaient repartis avec le cash prize à 30.000 dollars.