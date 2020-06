Amazon lance sa division de traque des contrefaçons

Même si Amazon connaît depuis bien longtemps des soucis avec de nombreuses contrefaçons sur son magasin en ligne, la firme vient de changer de posture et s’annonce prête à lutter contre ces revendeurs malhonnêtes. Pour ce faire, une nouvelle division a été formée : la Counterfeit Crime Unit, dédiée à la chasse aux contrefaçons sur son site. On y trouve notamment d’anciens procureurs fédéraux, des data analysts, mais aussi des enquêteurs ayant de l’expérience dans le domaine, tout ce petit monde travaillant main dans la main pour tenter de trouver et de punir tous les vendeurs en question.

Ainsi, ce groupe aura accès aux données d’Amazon et pourra même enquêter chez ses partenaires externes, comme les services de paiement ou autres sources qui pourraient abriter des indices. La collaboration avec la police et les forces de l’ordre partout dans le monde sera également cruciale pour freiner la contrefaçon. De plus, différentes marques pourront participer à ces enquêtes, de façon indépendante ou en collaboration totale. En 2019, Amazon avait déjà autorisé les différentes marques à signaler les contrefaçons de leurs produits sur ses listings, et ajoute par conséquent un nouvel outil qui devrait réduire le nombre de ventes illégales.