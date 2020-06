Amazon Prime Video : bientôt une application UWP pour Windows 10

Amazon n’a encore rien annoncé, mais le Windows Store a vendu la mèche : une application Universal Windows Platform (UWP) pour Amazon Prime Video a été repérée et semble prête pour être lancée à tout moment.

Les abonnés à Amazon Prime Video avec un PC sous Windows 10 peuvent seulement voir les films et séries du service de streaming depuis un navigateur Internet. L’application permettra d’avoir un client natif qui pourrait offrir avec le temps des fonctionnalités supplémentaires. En face, l’application de Netflix permet de voir les contenus en 4K, ce qui n’est pas possible avec la version Web par exemple (sauf si on utilise Microsoft Edge).

Le site Aggiornamenti Lumia a pu télécharger une pré-version de l’application, avant qu’elle soit retirée du Windows Store. Les fonctionnalités déjà offertes sur la version Web sont présentes et il est possible de télécharger les programmes pour les regarder sans connexion Internet obligataire.

L’application semble en tout cas à un stade très avancé, ce qui suggère fortement un lancement d’ici les prochains jours, voire les prochaines semaines. Mais comme dit plus tôt, Amazon n’a encore rien officialisé. Il est donc difficile de donner un créneau précis, tout comme il est difficile de savoir si la version finale sera meilleure que la pré-version en matière de fonctionnalités.