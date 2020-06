Pokemon Unite, un MOBA dans l’univers des petits monstres

Après un déluge d’annonces Pokémon, entre le remake du culte Pokémon Snap sur Nintendo Switch, l’arrivée de Pokémon Café Mix sur smartphones, et même d’une application en AR pour aider les enfants à se brosser les dents correctement, sans oublier la sortie de la première extension majeure pour Pokémon Epée et Bouclier, les fans de la licence ont de quoi se réjouir. Ce n’est manifestement pas tout, puisque le studio vient de révéler un titre bien étrange et inattendu, particulièrement pour la franchise : Pokémon Unite, qui sera développé par TiMi Studios, acquisition de Tencent, et à qui l’on doit notamment Call of Duty : Mobile.

Il s’agit là d’un MOBA, jouable à la façon d’un League of Legends. Comme dans la plupart des jeux du genre, on se battra donc en équipes de cinq sur une map à trois lanes principales (disons deux et demie dans ce cas précis) tout en vainquant les personnages adverses et accomplissant différents objectifs. Il sera disponible sur Nintendo Switch et mobiles, totalement free-to-play, et proposera des fonctions en crossplay. Aucune date n’a encore été communiquée, mais un projet multijoueur en free-to-play peut s’avérer très lucratif, aussi il ne serait pas surprenant qu’on en entende à nouveau parler très bientôt.