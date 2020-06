Olympus ne fera plus d’appareils photo

Après avoir démenti récemment des rumeurs se faisant de plus en plus fortes avançant qu’Olympus ne fabriquerait plus d’appareils photo, on dirait bien que le temps du déni est arrivé à sa fin, puisque la firme vient d’annoncer officiellement que sa division de conception d’appareils va être rachetée par Japan Industrial Partners (JIP), que l’on connaît notamment pour son acquisition de la division PC de VAIO, entreprise de Sony. Désormais, Olympus devrait se concentrer sur ce qui fait le large coeur de son business, soit la production de matériel médical et industriel.

D’après les déclarations de la firme, d’énormes efforts ont été faits pour améliorer la structure des coûts, par exemple en se concentrant sur des appareils particulièrement rentables, afin de « tenir le coup dans le marché extrêmement sévère de la caméra numérique », ce qui n’a apparemment pas suffi : Olympus a « enregistré des pertes records sur trois années fiscales consécutives jusqu’en mars 2020. » De plus, certains se souviendront sans doute d’un scandale de la comptabilité de l’entreprise en 2013, chiffré à 1,7 milliard. JIP devrait continuer à vendre les modèles déjà existants, mais va aussi en développer de nouveaux.