Amazon voudrait ajouter la TV en direct à son offre

Le géant de la vente sur Internet et du streaming n’en a pas fini de grossir : après l’ajout de Prime Video et ses nombreux films et séries, Amazon souhaiterait ajouter à ses nombreux services une option permettant aux utilisateurs de profiter de TV en direct. C’est Protocol qui a repéré une annonce de recrutement particulièrement suspecte, qui a de quoi mettre la puce à l’oreille. Cependant, étant donné le peu de détails qui ont été communiqués par la firme, on peut se dire que ce projet n’en est encore qu’à un stade embryonnaire, ou en serait encore très, très tôt dans son développement.

L’annonce de recrutement en question décrit un poste recherchant quelqu’un capable « de redéfinir la façon dont les clients regardent le contenu télévisuel linéaire (comprenez en direct) en 24/7. » Mais ce n’est pas tout, puisqu’il faudra également « concevoir l’expérience client end-to-end sur la façon dont ils découvrent et regardent le contenu TV linéaire. » L’équipe serait de plus en train de travailler sur « la construction de systèmes de catalogues linéaires next-gen afin de proposer la meilleure expérience du genre aux clients Prime Video. » Ainsi, la firme serait actuellement en train de négocier avec les grands acteurs du secteur afin d’obtenir des accords sur du contenu de ce type.