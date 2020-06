Michael Keaton pourrait renfiler le costume de Batman

Connu pour sa version de Batman dans les films de Tim Burton des années 90, qui a sans doute aucun largement popularisé la chauve-souris auprès du grand public, Michael Keaton n’en a peut-être pas fini avec le super-héros. D’après The Hollywood Reporter, l’acteur serait actuellement en phase de négociations avec le studio pour incarner une nouvelle fois le Dark Knight dans le prochain film Flash, produit par Warner Bros et DC Comics. Et ce ne serait pas la seule production souhaitée avec lui, puisque l’article évoque « plusieurs autres projets filmiques orientés sur l’univers DC. »

D’après des sources internes anonymes, « le rôle pensé pour l’acteur vétéran serait équivalent à celui joué par Samuel Jackson en tant que Nick Fury dans le Marvel Cinematic Universe, une sorte de mentor ou de guide, voire même celui qui tire les ficelles. » On pense alors au film Batgirl en production, qui illustrerait parfaitement une telle version du personnage. On peut cependant se demander s’il n’y aurait pas un souci de cohérence : la version de Flash jouée par Ezra Miller a d’ores et déjà rencontrée Batman, mais il s’agissait de celui joué par Ben Affleck. Etant donné que le film sera très certainement basé sur l’arc Flashpoint, on pourrait bien avoir droit à du voyage dans le temps, ou dans les dimensions.