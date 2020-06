Le nouveau film Bob l’Eponge arrive directement en streaming

A l’instar de nombreuses autres sorties cinémas retardées ou tout simplement annulées en raison de la propagation du COVID-19 comme le nouveau Scooby Doo, la production Pixar Trolls World Tour, ou Artemis Fowl de Disney, le film Bob l’Eponge ne sortira pas en salles, et arrivera directement en ligne. A l’origine prévu pour le 7 août, on ne l’attend désormais pas avant l’année prochaine, arrivant en premier lieu sur les plateformes premium de vidéo à la demande comme les services d’Amazon ou d’Apple, où il restera pour une période encore inconnue, avant de passer sur CBS All Access.

Ce qui laissera largement à la plateforme le temps de proposer toutes les saisons de la série en streaming, comme elle l’a confirmé. Actuellement, la série est disponible sur NickHits, que propose Amazon en tant que sorte de chaîne spéciale Nickelodeon, accessible pour moins de 8 euros par mois. Ramsey Naito, VP exécutif du studio, a fait une déclaration pour l’occasion : « Nous sommes heureux de donner aux enfants et aux familles un soulagement bien mérité comme nous le pouvons, et la sortie PVOD du nouveau film Bob l’Eponge ainsi que l’arrivée de toutes les saisons de la série tV sur CBS All Access sont deux des meilleures façons selon moi de s’immerger dans l’optimisme et la joie que ce personnage génial représente. »