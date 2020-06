Oculus abandonne son casque Go et se focalise sur le Quest

Oculus, qui appartient à Facebook, a décidé de mettre un terme à son casque de réalité virtuelle autonome Oculus Go, qui a été lancé il y a deux ans. Il était censé démocratiser la réalité virtuelle grâce à son prix attractif pour ce type de produit.

Oculus fait savoir que le service après-vente pour l’Oculus Go sera toujours assuré et que des mises à jour logicielles vont être proposées jusqu’en 2022. Ce sera uniquement des mises à jour pour corriger des bugs et boucher des failles des failles de sécurité. Il n’y aura plus de nouvelles fonctionnalités. D’autre part, Oculus n’acceptera plus de nouvelles applications ou mises à jour d’applications existantes pour l’Oculus Go après le 4 décembre 2020. Le groupe compte aussi ne plus ajouter de nouvelles applications après le 18 décembre 2020.

L’Oculus Go étant mis de côté, Oculus annonce se focaliser exclusivement sur l’Oculus Quest maintenant. Ce casque, qui coûte plus cher, se veut un peu plus premium. Oculus explique à ce sujet que les utilisateurs équipés de ce casque ont dépensé plus de 100 millions de dollars pour obtenir des contenus et plus de 10 jeux ont généré des revenus de plus de deux millions de dollars.

Toujours au sujet de l’Oculus Quest, il est annoncé que les développeurs auront la possibilité dès le début de 2021 de proposer leurs applications aux utilisateurs sans passer par la boutique d’applications d’Oculus. Des détails sur le fonctionnement seront dévoilés plus tard.