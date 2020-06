Qobuz abandonne le streaming musical en MP3

Écouter une musique en streaming avec le format MP3 n’est plus possible avec Qobuz. Le service annonce l’abandon de ce support pour se focaliser sur la qualité. En effet, le MP3 est un format compressé qui n’est pas forcément idéal pour les amoureux du son selon l’appareil utilisé pour l’écoute.

« La bonne musique, c’est une musique de qualité qui restitue au plus près le son du studio », indique Qobuz dans un communiqué. « La résolution en MP3 délivre une expérience dégradée du son dans laquelle la qualité audio est sacrifiée au profit de la réduction de la taille des fichiers. Désireux de proposer un son qui respecte l’œuvre de l’artiste, Qobuz a décidé de retirer son offre de streaming en qualité MP3 », poursuit la plateforme en ligne.

Ce retrait signifie une modification au niveau des offres de Qobuz. Celle à 9,99€/mois qui proposait du MP3 à 320 Kb/s disparaît. Elle était en concurrence directe avec Spotify, Apple Music, Deezer et d’autres services de streaming pour ce qui est du tarif. On retrouve seulement deux offres de streaming désormais : Hi-Fi (qualité CD 16 bits/44,1kHz) à 19,99€/mois ou 199,99€/an et Studio (Hi-Res 24bits/jusqu’à 192 kHz) à 24,99€/mois ou 249,99€/an. Elles sont disponibles sur le site de Qobuz.