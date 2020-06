Ce n’est malheureusement pas une surprise, mais la pilule passerait sans doute beaucoup mieux si le revenu médian français n’avait pas stagné depuis 12 ans (1700 euros en 2008 contre 1780 euros en 2020) : d’après les chiffres d’Eurostat, la France est le pays européen où les produits high-tech sont les plus chers, une triste première place qui découle directement de l’application des 20% de TVA et de la taxe sur la copie privée. L’iPhone est donc plus cher en France que partout ailleurs en Europe, et il en va de même pour les écrans Panasonic ou Sony, les consoles de jeux, ou bien encore les APN. L’écart de prix (en défaveur du consommateurs français) est tout de même de 11% par rapport à la moyenne européenne !

Sachant que la France est aussi l’un des pays européens où le logement est le plus cher, où la nourriture est la plus chère, où la voiture est la plus chère, sans oublier bien sûr un niveau élevé de prélèvements directs et indirects, on ne s’étonnera pas trop de constater que la croissance française marque le pas depuis déjà des années. Et ce n’est pas le coronavirus qui va améliorer cet état des lieux : les analystes estiment ainsi qu’en moyenne, les salariés européens ont perdu 7% de leur revenu mensuel depuis le début de la pandémie.