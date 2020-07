Disneyland Paris prépare sa réouverture pour le 15 juillet

Alors que l’industrie du divertissement reprend tant bien que mal en France, à l’image des cinémas et des consignes gouvernementales qui viennent se contredire d’un jour sur l’autre, un des plus grands acteurs du secteur s’apprête à faire son grand retour : Disneyland Paris va en effet ouvrir à nouveau ses portes dès le 15 juillet, avec bien entendu des nouvelles mesures de sécurité et de santé, mais aussi le lancement d’un tout nouveau système de réservation en ligne, afin de pouvoir gérer beaucoup plus facilement les réservations, ainsi que limiter le nombre de personnes autorisées dans le parc.

Il s’agit là de la première phase du plan de réouverture, aussi certaines attractions ne pourront rouvrir tout de suite : c’est notamment le cas de Disney Stars on Parade, ou encore de Disney Illuminations, tandis que les attractions Le Roi Lion et Le Livre de la Jungle devraient revenir dans l’été. Le retour de ce géant qu’est Disneyland Paris peut être un symbole très fort pour la reprise de l’économie dans ce domaine, mais pourrait également être un véritable désastre dans le cas où le respect des consignes élémentaires de sécurité et de santé ne seraient pas respectées.