Hulu va diffuser les documentaires d’IMAX

Hulu, en partenariat avec IMAX, vient d’annoncer que 16 des documentaires produits par la firme centrée sur la technologie seraient diffusés sur sa plateforme, notamment Destiny in Space, Into the Deep, ou encore A Beautiful Planet. Mais de façon bien étrange, ces documentaires magnifiques ne seront pas disponibles en 4K, ce qui retire l’attrait principal de films IMAX. D’après un porte-parole, « Hulu ne prévoit pas de montrer les documentaires en 4K », mais des notes trouvées dans le communiqué de presse mentionnent de nombreuses versions remaster de films.

Hulu n’est clairement pas au point en ce qui concerne les offres 4K : si Disney et Netflix proposent une offre conséquente au niveau de leur contenu très haute qualité, Hulu vient à peine de se lancer dans la course, ayant relancé l’option de streaming en 4K l’année dernière. De plus, la plateforme n’est pas compatible avec le 4K HDR, ce qui signifie des couleurs moins vives. Cela étant dit, l’arrivée de documentaires du genre sur la plateforme reste une bonne nouvelle, et permettra de concurrencer les autres acteurs majeurs du marché du streaming, qui ont depuis quelques temps déjà lancé leurs propres productions.