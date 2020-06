Google facilite la désactivation des numéros pour les messages RCS

Google vient de déployer bien discrètement un nouvel outil, qui devrait aider les utilisateurs à avoir plus de contrôle sur leurs informations, ainsi que sur les messages qu’ils reçoivent. En effet, la nouveauté permet de supprimer plus facilement les numéros de téléphones associés à sa plateforme Messages basée sur le RCS. Ainsi, s’il était déjà possible d’annuler l’inscription d’un numéro directement depuis l’écran des options de l’application, en cochant la case « chat features off », la nouveauté permet de supprimer un précédent numéro, même dans le cas où vous n’auriez plus accès à l’ancien appareil.

A l’image des utilitaires sortis par Apple sur iMessages, il suffira de rentrer le numéro de téléphone utilisé et d’attendre un code de vérification à six chiffres. Une telle désactivation peut s’avérer nécessaire dans le cas où l’on changerait d’appareil, d’application ou de plateforme, et les utilisateurs passant d’iMessage à Android Messages connaissent bien ce genre de soucis. Dorénavant, il devrait être plus facile de ne pas rater le moindre message en changeant de numéro au plus vite. L’outil est clair et facile à utiliser, et devrait faciliter l’utilisation des apps de messagerie.