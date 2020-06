Japon : l’app de traçage du COVID-19 développée par Microsoft est déployée

Tout comme bien des pays, le Japon prépare depuis quelques temps maintenant sa propre application de traçage pour surveiller l’évolution du COVID-19 et évaluer les risques à venir. Cette dernière, disponible sur iOS et Android et basée sur les plateformes d’Apple et de Google sous le nom de COCOA (pour COVID-19 Contact-Confirming Application) a été développée par des ingénieurs informatiques de chez Microsoft. Ces derniers auraient été embauchés en mai, directement après l’abandon d’une équipe plus petite basée à Tokyo, qui n’aurait pas pu satisfaire certaines conditions imposées par Google et Apple.

A l’image des autres applis de traçage « décentralisées », COCOA passe bel et bien par le Bluetooth, mais ne conserve aucune information personnelle, comme les données de localisation ou de contact des utilisateurs. En revanche, elle enregistre des données chiffrées sur les appareils à moins d’un mètre pour plus de 15 minutes, prévenant les utilisateurs dans le cas où ils se trouveraient trop près d’une personne qui s’est déclarée positive au COVID-19. Toutes proportions gardées, le Japon fait partie des pays les moins touchés, avec « seulement » (il n’y a pas assez de guillemets dans le monde) 17.668 cas et 935 mort, et espère bien employer tous les outils disponibles pour se préparer à une deuxième vague annoncée comme inévitable.