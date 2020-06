Gérez votre propre café dans Pokémon Café Mix

Si New Pokémon Snap était clairement la vedette lors de l’événement en streaming présentant toutes les nouveautés à venir en rapport avec les petits monstres, Pokémon Café Mix pourrait bien être une réussite pour le studio. Le titre vise à la fois les amateurs de jeux de gestion de café en saupoudrant l’expérience avec du puzzle game, mais aussi et bien entendu les fans de la licence, qui y trouveront leurs pokémons favoris dans un style esthétique mignon à souhait. Alors que votre établissement rencontrera un succès grandissant, de nouveaux personnages vont rejoindre votre équipe et vous aider à résoudre différents puzzles.

Les outils classiques du genre vont également vous permettre de mieux travailler, ou encore d’accueillir plus de clients. Pokémon Café Mix sera en téléchargement gratuit, avec les désormais traditionnels achats in-app. Il sortira le 24 juin prochain sur iOS, Android et Nintendo Switch, ce qui représente la première sortie simultanée sur plusieurs plateformes pour la franchise. Voilà qui devrait occuper les fans un moment en attendant d’avoir plus de nouvelles en ce qui concerne l’arrivée de New Pokémon Snap.*