Un fabricant de préservatifs japonais sort son propre animé promotionnel

Le Japon a toujours une longueur d’avance en ce qui concerne les campagnes promotionnelles surréalistes et complètement barrées, que nous ne pouvons que regarder avec un émerveillement mêlé d’incompréhension. Okamoto Industries, un des plus grands fabricants de préservatifs dans le pays, vient de le prouver une nouvelle fois en partageant son nouveau projet : une série animée en ligne gratuite conçue pour promouvoir le sexe en toute sécurité.

Traduit Condom Battler Goro, ce nouveau show ne cache pas ses inspirations esthétiques et stylistiques : on trouve notamment des clins d’oeil aux plus grands classiques de l’animation japonaise, comme Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Pokémon, et même Fist of the North Star (Ken le Survivant chez nous). D’après SoraNews, la série va ainsi proposer les aventures de Goro, un Condom Battler de 24 ans, utilisant comme préservatif de prédilection le prophylactique super fin en 0.01. Scène de transformation oblige, déchirer l’emballage d’un « préservatif légendaire » le couvre d’une préserv’armure complète. On retrouve d’autres protagonistes dans le thème, comme Miku, capable de s’équiper d’un préservatif à la vitesse de la lumière, ou Hayato et son préservatif Big Boy. Les épisodes durent moins d’une minute, et donnent tous des astuces et leçons sur ce qu’il ne faut surtout pas faire, comme porter deux préservatifs en même temps.