Facebook et Instagram permettront de désactiver le contenu politique pour les prochaines élections US

Alors que Facebook est sous le feu des critiques plus que jamais après sa décision concernant les publications de Donald Trump, mais aussi à propos de la désinformation qui se répand de plus en plus sur son réseau social, la firme vient de prendre une décision à la fois complètement inattendue, et pourtant pas vraiment étonnante. L’entreprise va en effet se décharger de toute forme de responsabilité, en autorisant tout simplement les utilisateurs à désactiver les publications et promotions politiques. Cette nouvelle fonction vient d’être annoncée à l’occasion de la campagne préparant les élections américaines de 2020.

Un « Voting Information Center » sera également lancé dans ce cadre, présentant des informations comme les bureaux de votes les plus proches, les dates, mais aussi la marche à suivre pour s’inscrire sur les listes électorales, ou encore le vote à distance. Les utilisateurs pourront activer des notifications leur rappelant de voter, ainsi que le lieu le plus proche pour ce faire. Ainsi, Facebook mise tout sur l’enregistrement et l’inscription de votants plutôt que sur un combat contre la désinformation. Voilà qui devrait mener à de belles élections, les réseaux sociaux étant malheureusement une des premières sources consultées par les américains lors de la recherche d’informations.