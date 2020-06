Bose met fin à ses projets AR

Après avoir annoncé son arrivée sur le secteur de la réalité augmentée il y a deux ans lors de la SXSW, on dirait bien que c’est la fin de l’histoire pour Bose. D’après Protocol, tous les employés travaillant dans le département AR de l’entreprise ont été licenciés ou sont tout simplement partis. On note par exemple le départ de John Gordon, qui portait véritablement le projet. De plus, il a été déclaré à tous les partenaires de la firme que leurs applications ne fonctionneraient plus d’ici quelques semaines. Enfin, Bose a nettoyé son site web, effaçant toute mention de ces projets, après avoir fermé son AR SDK public il y a deux mois.

Un porte-parole de la société a affirmé que « Bose AR n’est pas devenu ce que nous avions en tête. Ce n’est pas la première fois que notre technologie ne peut pas être commercialisée comme nous le souhaitions, mais ses composants pourront être utilisés pour aider les possesseurs de Bose d’autres façons. Cela nous convient. Parce que cette recherche est pour eux, pas pour nous. » Après la fermeture de plus d’une centaine de magasins dans le monde entier, on ne peut pas dire que cette décision soit rassurante pour l’avenir de Bose.