Le donjon-RPG Operencia : The Stolen Sun passe à la VR (trailer)

C’est une belle surprise : le donjon-RPG Operencia : The Stolen Sun (plutôt orienté grand-public), sera bientôt jouable en VR sur les plateformes PlayStation VR, Oculus Quest, Oculus rift et Steam VR ! Plus surprenant encore, Zen Studios affirme que son titre était dès l’origine pensé pour la VR, mais que le positionnement de Microsoft et d’Epic Games sur la techno VR (soit… rien) les avait contraint à en rester à un format classique. La version VR d’Operencia : The Stolen Sun devrait être bientôt disponible (espérons qu’il s’agira vraiment d’une simple mise à jour pour ceux qui ont déjà la version d’origine). Operencia : The Stolen Sun est un donjon-RPG avec des combats au tour par tour, un peu dans la veine du vénérable Dungeon Master. La réalisation d’ensemble est franchement correcte (comme souvent pour les titres Zen Studios), le gameplay accessible (comme souvent aussi…) et même le joueur le plus casu pourra progresser sans trop de frustrations.