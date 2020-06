Google et Carrefour proposent de faire les courses à la voix

Google et Carrefour annoncent aujourd’hui s’être associés pour permettre de faire ses courses en ligne juste avec sa voix. Carrefour se repose sur Google Assistant pour enregistrer les commandes.

À partir d’aujourd’hui en France, vous pouvez associer un compte Google à un compte Carrefour et Google Assistant pourra intégrer votre liste de courses, ainsi que proposer des suggestions personnalisées de produits disponibles en drive ou en livraison à domicile.

L’historique d’achats chez Carrefour que vous consentez à partager avec Google est uniquement utilisé pour guider les suggestions de produits faites par Google Assistant et n’est pas pas utilisé pour d’autres produits ou services Google, selon les dires du moteur de recherche. Aussi, l’utilisateur peut supprimer ces informations à tout moment et s’il ne réutilise pas l’expérience d’achat sur Google Assistant dans les 30 jours ou demande à dissocier son compte Google de son compte Carrefour, Google supprimera ses données.

Le fonctionnement est simple : lorsque vous êtes prêt à passer une commande, dites « OK Google, je veux faire les courses » et dites une phrase comme « Ajoute du lait, du yaourt et des bananes à ma liste de courses ». Lorsque votre liste de courses est terminée, dites à Google Assistant « C’est tout ». Google Assistant vous recommandera ensuite des produits disponibles pour tout ce qui figure sur votre liste afin que vous n’ayez pas à rechercher chaque élément séparément. Ces recommandations sont faites en fonction de vos commandes passées, ainsi que de la popularité et du prix des produits. Vous pouvez ensuite les consulter et effectuer facilement des modifications avant d’envoyer la commande à Carrefour pour le paiement.

Google précise qu’il est intéressé à proposer ce système d’achat à l’aide de Google Assistant avec d’autres enseignes à l’avenir. Mais en l’état, c’est réservé à Carrefour.