Fibre, 4G : les opérateurs français ont investi plus de 10 milliards d’euros en 2019, un record

Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile ont investi 10,4 milliards d’euros tout au long de l’année 2019 pour s’occuper du réseau mobile avec la 4G et du réseau fixe, notamment avec la fibre. C’est un nouveau record et c’est la première fois que le cap des 10 milliards d’euros a été dépassé. En comparaison, la dépense était de 9,9 milliards d’euros en 2018.

Les données sont communiquées par l’Arcep. Le gendarme des télécoms note que les investissements (hors fréquence) ont augmenté de près de 50% en cinq ans. « C’est vraiment un chiffre historique et c’est surtout une tendance de fond », a commenté sur BFM Business le président de l’Arcep, Sébastien Soriano. « Derrière cet argent, il y a des investissements dans les réseaux, dans la 4G et surtout dans la fibre (…) tout le monde est mobilisé pour l’équipement du pays en infrastructures et c’est exactement ce qu’attendent les pouvoirs publics des opérateurs », a-t-il ajouté.

Pour la troisième année consécutive, la progression des montants investis provient principalement de l’augmentation des dépenses des opérateurs dans le déploiement de la fibre. La hausse des investissements s’accompagne d’un « recul contenu » du revenu des opérateurs (-1% en 2019) et d’une quasi-stabilisation des prix des services fixes et mobiles résidentiels en France au cours de l’année 2019.

Du point de vue des utilisateurs, l’utilisation des réseaux fixes et mobiles suit les tendances observées les années précédentes. Sur l’année 2019, 2,3 millions de foyers supplémentaires sont passés à la fibre, pour un total de 7,1 millions.