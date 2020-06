PS5 : Sony prévoit une interface totalement différente de la PS4

Il y a déjà une importante différence entre la PlayStation 4 et la PlayStation 5 visuellement parlant. Sony compte aussi faire des changements de taille au niveau de l’interface, comme l’annonce Matt MacLaurin, le responsable de l’expérience utilisateur chez Sony, sur LinkedIn.

Il explique que l’interface de la PlayStation 5 sera complètement revue. Les joueurs avec une PlayStation 4 auront donc une expérience totalement nouvelle et ce sera une « évolution très intéressante du système d’exploitation », indique Matt MacLaurin. « Comme c’est l’interface utilisateur, c’est d’abord pratique, mais c’est un tout nouveau langage visuel et une nouvelle architecture complète ». Le nouvel OS de la console est « plus subtil que flashy, mais aucun pixel n’est épargné », a-t-il ajouté.

L’interface de la PlayStation 5 sera prochainement montrée selon Matt MacLaurin, mais il ne donne pas encore une date de présentation. Sony a en tout cas dévoilé de petits indices jeudi dernier lors de sa conférence en ligne. Ce choix de Sony avec la PlayStation 5 est en tout cas intéressant parce que Microsoft ne compte pas aller aussi loin. En effet, le groupe a déjà dit que la Xbox Series X aura une version optimisée de l’interface déjà proposée sur la Xbox One.

D’autre part, Matt MacLaurin fait savoir que la PlayStation 5 sera personnalisable d’une façon qui n’était pas possible avec la PlayStation 4, notamment avec les éditions spéciales. Il n’entre pas dans les détails pour l’instant, mais il assure que tout n’a pas encore été dévoilé au sujet de la nouvelle console.