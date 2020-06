Le jeu Star Wars: Squadrons est annoncé, voici sa bande-annonce

Electronic Arts a levé le voile sur un nouveau jeu Star Wars aujourd’hui. Il s’agit de Star Wars: Squadrons et il va faire plaisir à tous ceux qui aiment piloter. Le jeu se jouera à la première personne.

Le jeu se déroule pendant le déclin de l’Empire après Le Retour du Jedi (à savoir à l’Épisode VI). Il propose des combats d’escadrons en multijoueur à 5 contre 5, ainsi qu’un mode solo. Vous pourrez personnaliser les deux pilotes que vous incarnez dans le mode histoire : un de l’escadron d’avant-garde de la Nouvelle République et un autre de l’escadron Titan de l’Empire Galactique. Bien que l’histoire mette en scène des personnages originaux, il y aura des caméos d’autres personnages de l’univers Star Wars tout au long du jeu.

Star Wars: Squadrons montre également qu’Electronic Arts a tiré des leçons de la débâcle des loot box qui a eu un impact négatif lors des premiers mois de Star Wars: Battlefront II. Bien que le jeu offre des options de personnalisation pour les éléments modifiant le gameplay (comme les armes, les coques, les moteurs et les boucliers) et le visuel (pour personnaliser le cockpit, le vaisseau et l’apparence de pilote), EA promet que tout sera « gagné uniquement en jouant ».

Star Wars: Squadrons sortira le 2 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, l’Epic Games Store et Origin.