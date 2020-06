NASA : Kathy Lueders devient la première femme à diriger l’importante division des Vols Habités

La NASA reste l’une des entreprises américaines les plus « fair » lorsqu’il s’agit de récompenser la valeur de ses membres sur leurs seuls mérites. Les femmes ne sont certes pas majoritaires à l’agence spatiale américaine, mais les meilleures d’entre elles ne sont pas privées pour occuper des postes et fonctions clefs, à l’instar de la mathématicienne Dorothy Vaughan, de Kitty O’Brien Joeyner, la première ingénieure de la NASA, ou bien encore de Nancy Grace Roman, la « mère de Hubble ». Ce vendredi 12 juin, le patron de la NASA Jim Bridenstine a annoncé que Kathy Lueders prenait la direction de la division des vols habités. Cette division est l’une des plus importantes de l’agence américaine, d’autant plus dans un contexte où l’on reparle d’une nouvelle station spatiale et de missions lunaires et martiennes habitées.

Kathy Lueders est la première femme à occuper le poste de directeur de la division des vols habités, une promotion qui récompense en quelque sorte son dernier fait d’armes au sein de l’agence. Avant sa nouvelle nomination, Kathy Lueders avait été désignée responsable du Commercial Crew Program dans le cadre d’une collaboration avec SpaceX pour la mise au point de la Capsule Crew Dragon. La réussite du Commercial Crew Program est totale puisque le 30 mai dernier, deux astronautes américains se sont arrimés à l’ISS à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX ! Pour Kathy, c’est désormais « Objectif Lune », ainsi que l’a précisé Jim Bridenstine lors de l’annonce de la promotion : « Kathy nous donne l’expérience et la passion extraordinaires dont nous avons besoin pour continuer à aller de l’avant avec Artemis et notre objectif de faire atterrir la première femme et le prochain homme sur la Lune d’ici 2024 ».