Persona 4 Golden est dispo sur Steam

Pendant beaucoup, BEAUCOUP trop longtemps, Persona 4, très bon opus de la franchise de jeu de rôle à la japonaise complètement barré, demeurait une exclusivité de la PS Vita, la mal aimée de chez Sony. Cela n’est désormais plus qu’un lointain souvenir : ô joie, le jeu vient enfin d’arriver sur PC, directement sur la plateforme de vente la plus connue qu’est Steam. Deux éditions sont ainsi proposées : une version standard, à 19.99€, et une version deluxe, qui inclut la bande-originale numérique du jeu ainsi que l’art-book accompagnant, celle-ci coûtant plutôt 24.99€.

Il s’agit là d’une sortie que l’on pourrait qualifier d’historique : c’est la première fois qu’un titre principal de la saga arrive sur PC, la franchise ayant été précédemment associée aux différentes consoles PlayStation. Sorti en 2012, Persona 4 vous propose de suivre un groupe d’ados enquêtant sur une série de meurtres dans leurs villages. L’édition Golden ajoute de nouveaux personnages, donjons, et bien plus encore, de quoi améliorer considérablement l’expérience déjà excellente du jeu de base. Pour les amateurs du genre, n’hésitez pas une seconde : c’est l’un des titres les plus appréciés de la franchise, qui fut à l’origine de deux spin-offs, Persona 4 Arena et Persona 4 : Dancing All Night.