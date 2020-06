Voidtrain, le survival sur des rails inter-dimensionnels

De bons jeux indépendants sont annoncés et sortent tous les jours, et beaucoup d’entre eux passent malheureusement sous les radars, et finissent tristement inaperçus. C’est le cas de Voidtrain, qui a discrètement publié un trailer avançant un concept des plus intéressants. Les joueurs incarneront des ingénieurs de l’extrême à bord d’un train capable de traverser les dimensions, souvent peuplées de bien étranges créatures, qui ne semblent pas intéressées par une cohabitation pacifique. Le jeu mélange ainsi plusieurs genres, un peu shooter, un peu survival, et probablement aussi un peu de roguelike.

Les joueurs/bricoleurs devront également personnaliser et travailler leur train autant que possible, et différentes options se présenteront à eux : on pourra par exemple améliorer le moteur, qu’il soit à vapeur, à essence, ou même à la fameuse énergie Tesla, augmenter le blindage et les défenses de l’engin, ajouter ou retirer des locomotives… Plus il est rapide, plus le voyage est dangereux, ce qui devrait selon les développeurs faire de chaque partie une expérience unique : « Chaque fois, il y a un nouveau chemin à suivre, de nouvelles terres à découvrir, et un nouveau train à construire. » Le titre sera jouable en solo, et en coopératif de deux à quatre joueurs, disponible sur Steam cet automne.