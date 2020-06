Rocket Lab réussit le lancement de sa douzième Electron

Après une suspension forcée de ses activités à cause de l’épidémie de COVID-19, Rocket Lab semble bel et bien prêt à reprendre les opérations. Son premier pad de lancement vient en effet de repasser au statut actif, ayant réussi dans la journée son douzième lancement de fusée Electron depuis la Péninsule Mahia. Elle transporte du cargo de l’US National Reconnaisance Office, de la Nasa, ainsi que de l’University of New South Wales Canberra. Le lancement s’est déroulé comme prévu, et le déploiement des différents appareils transportés s’est également bien passé selon un communiqué de la firme.

Ce nouveau décollage est fort symboliquement pour l’entreprise, qui se prépare à une extension considérable de ses activités : un nouveau site de lancement en Virginie a vu le jour récemment, sa première mission ayant été programmée plus tôt dans l’année. A cause de l’épidémie, cependant, le centre a rouvert ses portes, aussi il devrait être opérationnel dans l’année. La réussite du lancement est également encourageante, étant donné que la firme prévoit l’installation d’un second site de lancement sur sa base d’opérations à Mahia, qui pourrait bien être actif dans les mois à venir.