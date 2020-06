Hitman : Absolution est offert sur GOG

Alors que Hitman 3 vient d’être annoncé, renforçant les mécaniques déjà présentes dans les deux opus précédents ayant effectué un hard reboot sur la licence, GOG a un petit cadeau pour les fans de la franchise d’assassinat. En effet, Hitman : Absolution est disponible gratuitement sur le site. Téléchargez le maintenant, et vous pourrez le garder pour toujours. Il ne s’agit probablement pas du meilleur jeu de la franchise (plutôt du pire selon beaucoup), mais il propose malgré tout des mécanismes d’infiltration et de combats décents pour un titre du genre.

La plus grosse erreur était surtout d’en faire un Hitman : les grandes zones en sandbox ont été complètement abandonnées, ainsi que la créativité et la rejouabilité chères à la série. Le studio a plutôt choisi d’orienter le jeu sur des rails scénaristiques, avec une trame malheureusement très oubliables et de nombreux événements scriptés. Ce qui est d’autant plus dommage quand le jeu précédent, Blood Money, était très certainement un des meilleurs jamais sortis par Io Interactive dans cette saga retraçant les aventures de l’Agent 47. Quoi qu’il en soit, si l’idée vous intéresse, pressez-vous, l’offre ne sera disponible que deux jours.